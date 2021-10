C'est le mois du blanc dans les potagers

Lorsqu'ils se rendent au jardin en ce moment, Daniel Glomot et son petit-fils ont encore de quoi s'occuper. Avant qu'elles ne deviennent des endives, des chicorées doivent d'abord être taillées pour la préparer à sa future vie. Replantées, elles vont pousser petit à petit, mais aussi développer leur qualité gustative grâce à la technique du blanchiment qui consiste à les priver de lumière. Un principe valable également pour les salades que l'on peut mettre sous cloche ou refermer sur elle-même à l'ancienne avec un lien naturel. Parmi les légumes de saison, le poireau est également concerné par la méthode de blanchiment. Sa partie basse est recouverte de terre afin de rendre la plante plus tendre. "Plus il est remonté en terre, plus le blanc sera long. Le but, c'est aussi d'avoir un poireau très large. Alors pour ça, on les recoupe", explique Bastien Glomot. Une source inépuisable d'astuces pour un plaisir toujours renouvelé à chaque saison.