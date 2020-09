C'est le moment de ramoner sa cheminée

Avec ce coup de froid inattendu, beaucoup de gens ont rallumé le chauffage plus tôt que prévu. Mais avant d'allumer le premier feu de l'année, il faut d'abord ramoner la cheminée. En Loire-Atlantique, ce type de nettoyage est obligatoire deux fois par an. Cette année, beaucoup de particuliers ont retardé leur ramonage. Par conséquent, les artisans sont débordés depuis quelques jours.