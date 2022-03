C’est le moment de tailler ses rosiers

Dans son jardin où apparaissent les premières couleurs, Marguerite a, depuis quelques jours, pas mal de travail. Se protéger et de quoi couper, surtout quand il s'agit de tailler les rosiers selon une technique bien précise. "À partir du tronc principal, je compte à peu près deux aiguillons. Donc, je taille en biais", explique-t-elle. Une période idéale quelle que soit la variété, même si certains rosiers plus fournis demandent un peu plus de concentration. Et pour être certain du résultat, rien de tel que les conseils d'un spécialiste. Pour Antoine Lecomte, ancien pépiniériste aujourd'hui à la retraite, il faut couper souvent très bas et au bon endroit. Passionnée de fleurs, Michelle possède une cinquantaine de rosiers différents. Pour les grimpants, la méthode consiste à faire les bouquets de fleurs les plus gros possible. "On a peur de couper. On se dit, je coupe tout ça et ce sera beau. Bah non, ce n'est pas forcément beau parce que les roses seront plus petites", affirme-t-elle. Rendez-vous maintenant dans quelques semaines. C'est au mois de juin que la reine des fleurs sera la plus belle et la plus parfumée. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre