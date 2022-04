C’est le moment de tondre sa pelouse

Il y a ceux qui ont le geste sûr et qui se décident à la première occasion. Mais si tondre sa pelouse en cette saison est une nécessité, il ne faut pas aller trop vite non plus. Puisqu'il y a de l'herbe à couper régulièrement, comme chaque année, les magasins de motoculture sont débordés. Une enseigne cherche même un mécanicien pour répondre à la demande. Pas moins de 250 machines sont en attente de réparation ou d'entretien. Parmi les points de contrôle, il y a l'affûtage des lames. Ensuite, il y a les pannes de dernière minute avec un grand classique : l'essence laissée tout l'hiver dans la tondeuse. Par ailleurs, d'autres personnes ont choisi l'option de facilité grâce au robot de tonte. C'est un appareil qui nécessite tout de même un entretien, mais moins de contraintes. "C'est bien pratique, on économise le temps lorsqu'on est assez occupé", lance un usager. C'est un robot capable de s'adapter à la météo du jour et de ne pas sortir lorsque la pluie trop forte devient un obstacle à sa bonne marche. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre