C’est le moment de voter pour votre coup de cœur de Noël

Ce mercredi soir, c'est la fin des votes pour l'opération "Coup de cœur de Noël" de nos correspondants en région. Pour l'instant, la compétition n'est pas encore terminée. Deux coups de cœur sont notamment en tête et la concurrence est rude. En attendant les résultats qui seront publiés en direct ce jeudi, revoyons ensemble chacun d'eux. Zoom tout d'abord sur les belles illuminations de Noël qui font rêver comme les lumières à Laval de Nicolas Hesse et celles de la cathédrale d'Amiens de Sébastien Hembert. Il y a également les fééries d'Aniane d'Aurélie Erhel et la maison illuminée de Guillaume Frixon. Côté cadeaux, il y a les figurines du père Noël de Grégoire Guist'hau et les peluches toutes colorées et toutes douces de Cécile Madronet. Un petit clin d'œil également au musée du jouet de Montauban avec Pascal Michel, sans oublier les décorations en porcelaine de Carlos Paradez à Limoges et les boules de Noël de Guillaume Taurel. La magie de Noël passe également par la bonne cuisine. Philippe Vogel nous a fait découvrir les Bredele. Céline Blanpain quant à elle nous a fait saliver avec ses marrons glacés.