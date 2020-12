C'est le premier marché aux truffes de la saison

À Lalbenque (Lot), les premières truffes se dévoilent sous les regards attentifs des acheteurs. Bien rondes et marbrées de noir, les plus grosses du marché pèsent plus de 500 grammes. Loin de la foule habituelle, vendeurs et acheteurs sont moins nombreux que les années précédentes. Les particuliers et quelques restaurateurs présents scrutent ce champignon pour repérer le meilleur produit. Cette année, l'exercice est plus difficile. Dans le contexte sanitaire actuel, il n'est plus possible de toucher la truffe ni de la sentir. Chacun doit conserver une certaine distance. Ces précieux champignons partent entre 400 et 550 euros le kilo, un prix classique en début de saison. Un peu plus loin, certains parlent recette et les achats inspirent de bons petits plats. De leur côté, les trufficulteurs regrettent l'absence des restaurateurs habituels. Ils représentent 5% à10% du volume des ventes. Bilan du marché : certains paniers n'ont pas trouvé preneurs alors que la saison démarre à peine. Néanmoins, les truffes de janvier sont plus parfumées et attireront surement de nouveaux gourmands.