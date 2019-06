C'est l'été sur la Côte d'Azur !

Sur la Côte d'Azur, l'été s'est bel et bien installé. A Antibes, avec 25°C sur la plage, locaux et vacanciers en profitent pour se baigner, se prélasser face à la mer ou pour faire des châteaux de sable. L'exercice est d'autant plus agréable car en début de mois de juin, la plage n'est pas encore bondée. Une période très prisée par les retraités dont le programme est déjà bien rodé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.