C'est l’heure du dernier barbecue à Vias

Le soleil est bel et bien encore là à Vias (Hérault). Dans un camping de la ville, une bande d'amis décide d'en profiter en organisant un petit barbecue entre eux. C'est d'ailleurs le dernier de la saison. L'objectif pour la fin de cette semaine de vacances, c'est vider les frigos. Au menu : des légumes frais à la plancha et quelques saucisses, sans oublier les boissons. Pour les valises, ils attendront demain, mais chacun sait déjà quel souvenir il gardera.