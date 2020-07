C'est parti pour les soldes d'été

Avec trois semaines de retard, les soldes d'été débutent enfin ce mercredi et vont durer quatre semaines. En ce premier jour, plusieurs commerçants ont déjà opté pour de grosses remises. L'objectif est simple, écouler les stocks accumulés pendant le confinement. Compte tenu du raccourcissement de la période des soldes, certaines boutiques craignent une faible affluence. Mais dans d'autres, les clients sont au rendez-vous : plus de 300 entrées en à peine quelques minutes.