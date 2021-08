"C'est quoi ce papy ?!" : le troisième volet de la comédie en salles

Ils sont de retour au cinéma après deux films à succès : sept enfants et mamie un peu zinzin. Pour les non-initiés, il s'agit d'une famille tellement recomposée qu'il est impossible de s'y retrouver. Dans ce troisième volet, les voilà partis à la recherche d'un amour de jeunesse de leur mamie, une grand-mère tout feu tout flamme jouée par Chantal Ladesou. "Comme vous avez pu le voir, c'est drôle, elle est à fond dans les cascades", racontent l'un de ses petits-enfants dans le film. Patrick Chesnais, qui interprète l'amour de jeunesse de Chantal, a dû s'intégrer à cette petite bande très soudée qui tourne ensemble depuis plus de six ans. "Les gamins sont très charmants, bien élevés, drôles, bons acteurs. Ils ne piquent pas dans les loges, donc, tout va bien", confie-t-il. Au début de l'aventure, les enfants avaient entre six et seize ans. Les plus âgés ont maintenant 23 ans. Ce film devrait être le dernier épisode de la saga.