Cet artisan de Bretagne s'inspire des légendes celtes pour fabriquer ses couteaux

Comme venu d'une autre époque, ou tout droit sorti d'une BD, Julien Demangeon fait résonner son marteau au cœur de son petit village breton. Dans cette forge centenaire, tout a une odeur et un bruit : le marteau, le tablier en cuir ou encore les braises. La concentration du passionné, elle, est toujours silencieuse. La forge est un des métiers les plus anciens de l'histoire. Pour Julien, l'acier est une matière particulière. De cette passion naissent des créations médiévales uniques : des couteaux imprégnés de légendes bretonnes. Pour chaque œuvre, il faut au minimum deux jours de travail. Les couteaux bruts de forge sont faits d'une seule pièce d'acier. Après la lourde percussion du fer vient le minutieux travail de torsade et de spirale. Pour le faire refroidir, Julien le plonge dans un bain d'huile avec une approche presque mystique. L'artisan crée uniquement du sur-mesure. Son carnet de commandes est plein pour les six prochains mois.