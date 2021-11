Cet artisan est l’un des derniers marionnettistes de France

Au pied de la Tour Eiffel, le théâtre du Champ de Mars est un espace magique pour les enfants avec "Toto, champion des farces" ou "Guignol et ses comparses". Le monde du merveilleux, Julien Sommer, lui, ne l'a jamais quitté et il en a fait son métier. Dans son théâtre, un peu partout, quelques 300 marionnettes. A chacun de ces pantins de bois, il donne une âme à travers le costume notamment. Il raffole des couleurs. Dans son atelier de poupées, tout prend forme sous ses doigts. Pourtant, Julien n'a fréquenté aucune école d'art. Les fresques historiques l'inspirent, comme pour un costume Renaissance. Et le Grand Siècle, il en est fou. Le théâtre de Julien Sommer est devenu sa deuxième maison. Quant aux traits du pantin, ils dénotent le caractère et l'âge avec des couleurs claires pour les jeunes. Le regard est également crucial. Des histoires naissent alors dans la tête de Julien qui s'essaie à la voix. L'artisan invente aussi ses propres contes et les joue dans son théâtre. Derrière la scène, un amateur de saison lui prête main-forte de temps à autre. A son tour, Julien devient passeur de passion.