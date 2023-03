Cet atelier vous fait gagner de l'argent

Du magnétoscope à l'arrêt après des années d'enregistrement, au simple outil ou à cet aspirateur en panne, et même cette radio d'un autre siècle. Posés sur les tables d'opération, ils sont l'objet de tous les soins. Ce mixeur subit un démontage en règle sous le regard de ses propriétaires. Âgé de 79 ans, Hubert, ancien dépanneur, tente de remettre l'appareil en état de marche. Objectif : réparer pour ne pas jeter. Une fois par mois, le Repair Café s'installe dans une commune du centre Alsace. Chacun peut faire réparer gratuitement son appareil et éviter ainsi d'en acheter un neuf. Comme dans un cabinet médical, les particuliers viennent consulter pour leurs appareils domestiques. L'ancien halle du village s'est transformée en hôpital pour objet du quotidien. Une dizaine de réparateurs bénévoles sont présents avec chacun sa spécialité. Le Repair Café fait rimer économie et écologie. Tous les objets réparés sont pesés et sont un poids en mois dans les déchetteries. Une cinquantaine d'objets ont été pris en charge pour la journée. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings