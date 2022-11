Cet enfant a survécu 48h sous les décombres

Assoiffé, mais vivant. Azka, six ans, vient de passer 48 heures sous terre. C'est la fin de l'angoisse pour sa famille. Un sauvetage inespéré filmé par l'un des secouristes. C'est sous un mur, découpé avec précaution, que l'enfant était pris au piège, immobilisé dans un espace d'à peine dix centimètres, protégé par un oreiller. Après plusieurs heures, le petit garçon est finalement extrait des décombres de sa maison. Du quartier où vivait la famille, il ne reste qu'un immense amas de béton et de bois. Ce sauvetage relance l'espoir de retrouver d'autres survivants dans la ville de Cianjur, complètement ravagée par le tremblement de terre. Au milieu des gravats s'affairent encore 6 000 secouristes, alors que la pluie et les répliques du séisme compliquent les recherches. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Silberman