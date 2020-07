"Cet été avec vous" : à la découverte de la Côte Vermeille dans les Pyrénées-Orientales

Ce lundi, nous allons explorer le sentier du littoral de la Côte Vermeille. Une balade en bord de mer qui permet de découvrir les moindres recoins de cette côte rocheuse très découpée. Une descente un peu raide est nécessaire pour rejoindre la plage qui se démarque par sa vue exceptionnelle et son eau cristalline. L'occasion également de faire de la plongée pour découvrir la réserve naturelle de Cerbère-Banyuls. Comme la pêche y est interdite, les poissons s'y laissent facilement approcher.