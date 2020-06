"Cet été avec vous" : à la découverte de la pêche à Cannes

La ville de Cannes (Alpes-Maritimes) est connue dans le monde entier pour son festival de cinéma. Et pourtant, elle abrite aussi l'un des plus vieux ports de pêche de la côte méditerranéenne. Depuis 50 ans, Gilbert Dubbiosi relève ses filets chaque jour. À l'époque, ils étaient 80 contre seulement 30 aujourd'hui. Alors qu'ils sont bien connus des locaux, ils s'attristent que de nombreux touristes ignorent leur existence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.