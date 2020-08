"Cet été avec vous" : à la découverte de l'île des Embiez

Situé au large de Six-Fours-les-Plages (Var), l'île des Embiez est la destination idéale pour profiter des derniers jours de vacances. Malgré le mistral, le soleil est au rendez-vous. De quoi ravir les vacanciers qui savourent chaque minute de leur séjour pour une semaine encore. Certains en profitent pour déguster une dernière petite glace avant de reprendre la route et surtout ne pas encore penser à la rentrée.