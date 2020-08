"Cet été avec vous" : à la découverte de Sanary-sur-Mer

À Sanary-sur-Mer, les matins de vacances sont doux, intimes et rosés. Son marché était élu le plus beau marché du pays il y a deux ans. Dans ce magnifique endroit, on admire les vues de carte postale sur des kilomètres. Et pour cette dernière semaine de vacances, certains comptent bien en profiter, en passant notamment du temps à la piscine et à la plage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.