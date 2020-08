"Cet été avec vous" : à la découverte du village de la Cadière dans le Var

Le village de la Cadière (Var) est un endroit paisible où le temps dure longtemps. Chaque été au mois d'août, Patrice et Catherine y louent une maison, depuis plus de 20 ans. Leur voisin, Jean-Claude, est un enfant du pays. Et un peu plus loin sur les bancs, il y a ceux qui n'ont jamais quitté le village. Par ailleurs, bercé par le provençal, on déguste toujours un petit verre de vin frais en Provence à l'ombre des vignes. Que des bons souvenirs pour les vacanciers.