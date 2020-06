"Cet été avec vous" : à la recherche de la plus belle plage de Théoule-sur-Mer

Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) s'étend sur quinze kilomètres de littoral. Côté plages, il y en a pour tous les goûts. Si pour certains, elles ne sont que des destinations de vacances, pour d'autres, ce sont des lieux de vie où ils ont réalisé leur rêve. Par contre, pour découvrir la plus belle crique, il faut être patient et arpenter des sentiers parfois abrupts. Entre la Pointe de l'Aiguille, la plage de Gardanne ou les activités nocturnes, que préférez-vous ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.