"Cet été avec vous" : à la rencontre des vacanciers de Saint-Valery-sur-Somme

Le soleil est de retour à Saint-Valery-sur-Somme. Une occasion pour faire une belle balade à pied ou en bateau sur la baie de Somme. Les vacanciers peuvent également faire un tour en calèche pour mieux voir les phoques et toute la faune qu'elle abrite. Un peu plus loin se trouve un champ de salicornes, une herbe salée qui ne pousse que dans la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.