"Cet été avec vous" : à la rencontre des vacanciers sur la Côte d'Opale

Sur la Côte d'Opale, les vacanciers sont déjà au rendez-vous même s'il ne fait pas encore très beau. Près de Calais, sur la plage de Blériot, on se laisse facilement bercer par le bruit des vagues et de l'eau. On croise beaucoup de camping-cars belges sur les routes. Louise et Pierre viennent chaque année pour apprécier les beaux paysages de la région. Et du côté d'Audresselles, Hugues nous fait découvrir les plaisirs de la pêche aux moules traditionnelle dans un décor surréaliste de beauté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.