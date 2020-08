"Cet été avec vous" : dégustation d'huîtres à Cancale

Bien salée et iodée, l'huître est la star à Cancale. Pour déguster ce coquillage, direction le marché du port de la Houle, un incontournable pour les vacanciers. Tout se fait en toute simplicité, face à la mer, qui recouvre encore les parcs ostréicoles. Les huîtres sont collectées quelques heures plus tôt dans un bassin de décantation. Cela permet d'expulser le sable et la vase. Que découvrir d'autres à Cancale ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.