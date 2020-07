"Cet été avec vous" : des vacances conviviales dans les chalets de Gruissan

Le quartier des Chalets, à Gruissan, est un endroit très convivial. Ici, tout le monde se connaît. D'ailleurs, certains vacanciers sont des habitués des lieux et y viennent chaque année de juin à septembre. La nature, la liberté, l'esprit de décontraction, la beauté du site, le sable, la mer... le quartier des Chalets est un véritable petit coin de paradis qui a tout pour plaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.