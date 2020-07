"Cet été avec vous" : des vacances sous la pluie à Ambleteuse

Ce mercredi matin, la météo est devenue automnale à Ambleteuse (Pas-de-Calais) alors qu'hier il faisait beau. Ce petit village abrite l'un des plus petits marchés de l'Hexagone. Pour les commerçants, la pluie et le vent ne sont pas favorables aux ventes même si le moral est bon. Dans la région, on adore se mettre à table quand la météo est capricieuse. Les vacanciers en profitent également pour visiter les musées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.