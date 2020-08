"Cet été avec vous" : détente sur la plage de Sables-d'Or-les-Pins

À Sables-d'Or-les-Pins, l'après-midi est le meilleur moment pour profiter de la plage. C'est l'autre chassé-croisé des vacances. Pour ne pas se perdre de vue sur cette immense plage de trois kilomètres, le mieux c'est de jouer aux raquettes. Et quand l'heure d'abandonner la plage arrive, une petite balade sur de drôles de vélos de création belge s'impose. Enfin place à l'apéro entre amis pour terminer la soirée au son des guitares.