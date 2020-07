"Cet été avec vous" : goûtez au Beaufort dans le parc de la Vanoise, en Savoie

Pour faire l'un des meilleurs Beaufort de tous les Alpes, il faut parfois des sacrifices. Cent jours par an, Gaël Machet ne compte pas ses heures pour produire un fromage de qualité. Sa journée commence à trois heures du matin par le salage des meules puis par la traite des vaches. Un exercice pas toujours évident à 2 000 mètres d'altitude, et ce, même en été. Malgré ces contraintes, Gaël ne semble pas vouloir décrocher. Quel est son secret pour avoir d'aussi bons produits ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.