"Cet été avec vous" : jouer avec les enfants au club de plage de Canet-en-Roussillon

Certains enfants passent une seule journée au club "Les Hippocampes" à Canet-en-Roussillon, tandis que d'autres sont des habitués. Entre les jeux, la piscine et le trampoline, les suivre n'est pas une tâche facile. Pour une immersion totale au cœur de l'action, des journalistes en herbe, âgés entre six à douze ans, avaient pour mission de filmer. Sur la plage, les enfants s'amusent et ne risquent pas de s'ennuyer. Les adultes, quant à eux, en profitent pour se reposer.