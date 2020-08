"Cet été avec vous" : la pointe de Plouha et ses falaises

La pointe de Plouha se distingue par son cadre idyllique et ses falaises de 104 mètres, les plus hautes de Bretagne. Le port de Gwin Zégal fait partie du patrimoine à préserver sur les lieux, là où des navires s'amarraient depuis le Moyen Âge. Les falaises de Plouha, elles, regorgent d'endroits mythiques comme le trou de la sorcière plein de légendes ou encore la plage Bonaparte, théâtre d'un haut fait de la Résistance. Paddle, baignade, escalade... les activités y sont également très variées.