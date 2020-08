"Cet été avec vous" : le périple vers Blis-et-Born

Ce mercredi, nous nous sommes laissés guider par le hasard et par les noms des lieux qui nous interpellent. C'est ainsi que nous atterrissons à Blis-et-Born (Dordogne). Une destination qui abrite des lieux sauvages par endroits ou savamment domestiqués. Découvrez notre périple en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.