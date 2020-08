"Cet été avec vous" : le rafting, un incontournable en Haute-Loire

En Haute-Loire, la chaleur s'est fortement fait sentir. S'adonner à une activité sur l'eau s'est avérée être une bonne manière de la supporter. C'est donc dans un espace naturel, sauvage et préservé de Monistrol-d'Allier que l'on a découvert un sport aquatique à sensation, le rafting. Des kilomètres de descentes, des pauses baignade, des plongeons à sept mètres de hauteur... tel est le menu de cette petite balade tonique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.