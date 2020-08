"Cet été avec vous" : les saveurs du Périgord pourpre

Après avoir traversé une partie des Périgord vert et blanc, nous nous trouvons ce jeudi dans le Périgord pourpre. Cette année, le département de la Dordogne a eu beaucoup de succès aussi bien pour la restauration, les hébergements que les sites touristiques. Notre équipe a essayé de "croquer" dans les saveurs de ce pays. Découvrez notre voyage en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.