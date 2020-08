"Cet été avec vous" : les souvenirs de vacances à rapporter de Sanary-sur-Mer

Avec l'école qui reprend mardi et le travail lundi, les vacanciers de la Côte d'Azur profitent une dernière fois de leur lieu de plaisance. Admirer les bateaux, manger une glace, acheter des souvenirs... à chacun sa manière de clôturer son séjour à Sanary-sur-Mer (Var). Sur le chemin du retour, il ne faut pas oublier de faire un détour chez le primeur, pour faire le plein de fruits et légumes de saison. Découvrez les autres souvenirs à rapporter de voyage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 août 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.