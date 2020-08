"Cet été avec vous" : marcher en Haute-Loire sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

La journée est riche en rencontres sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle traversant le département de la Haute-Loire. Le parcours est idéal pour profiter d'un temps pour soi au gré de ses envies et de ses pas. Les randonneurs y vont pour se déconnecter du quotidien. Pour quelques étapes ou des centaines de kilomètres, parfois accompagnés d'un âne, les marcheurs passent notamment par Saint-Privat-d'Allier et Monistrol d'Allier.