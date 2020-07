"Cet été avec vous" : sensations fortes dans le parc de la Vanoise, en Savoie

Dans le parc national de la Vanoise, Gaëlle Charnay est partie découvrir l'une des plus belles via ferrata des Alpes, interdite aux moins de dix ans. Pour avoir une superbe vue sur toute la cascade de la Fraîche, escalader les falaises vertigineuses est de mise. Puis, à 150 mètres au-dessus du sol, il faut passer par le pont de singe, le saut de la mort et le couloir du pendu. Le bouquet final comprend cinq tyroliennes de 1 700 mètres de long avec une vue imprenable sur le parc.