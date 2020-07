"Cet été avec vous" : sur les traces des animaux du parc de la Vanoise en Savoie

Pour suivre les traces des animaux dans le parc de la Vanoise, les randonneurs doivent partir à 4 heures du matin. C'est en effet le moment où les cerfs, les chevreuils, les biches et les chamois vont manger. Quand la montagne se réveille, il faut faire preuve de discrétion. Le spectacle qu'elle offre en vaut le coup de se lever à l'aube.