"Cet été avec vous" : un après-midi sur une plage de Saint-Cyprien

Pour cette deuxième étape de notre voyage dans le Languedoc-Roussillon, nous nous autorisons une petite halte sur une plage de Saint-Cyprien. Une étendue de sable, des montagnes en toile fond, un beau soleil... rien de tel pour passer un agréable après-midi. Mais bien s'installer sur la plage relève d'une grande organisation et chaque vacancier semble avoir sa méthode. Que ce soit pour trouver sa place, pour se protéger du soleil ou encore pour rentrer dans l'eau, petits et grands dévoilent leurs astuces. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.