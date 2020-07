"Cet été avec vous" : un moment convivial dans un camping du Languedoc-Roussillon

Les vacances sont l'occasion de se détendre en famille. Ce mercredi, l'équipe de TF1 vous fait découvrir l'ambiance estivale dans l'un des campings du Languedoc-Roussillon, à Argelès-sur-Mer. Plusieurs activités y sont proposées pour satisfaire petits et grands. Danse latine, yoga, piscine... les distractions ne manquent pas. Et tous les soirs, chaque membre de la famille se retrouve autour d'un apéro, pour profiter des notes festives d'un concert ambulant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.