"Cet été avec vous" : un safari dans "La Réserve des Monts d'Azur"

Pas besoin de partir au bout du monde pour découvrir un paysage sauvage. La commune d'Andon (Alpes-Maritimes) abrite un parc de 700 ha où les animaux vivent dans leur environnement naturel. Il est possible d'y faire un safari pour découvrir des espèces rares et endémiques. "La Réserve des Monts d'Azur" a effectivement pour vocation la réintroduction d'espèces ancestrales. Et les visiteurs pourront les observer à bonne distance.