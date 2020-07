"Cet été avec vous" : un séjour au vert dans la Vienne

Pour ce voyage en Poitou-Charentes, nous faisons une première escale dans la Vienne, dans la Vallée des Singes. Comme son nom l'indique, ce lieu abrite des lémuriens et des gorilles menacés. Une visite impressionnante sous le signe de la protection de la nature. Toujours en rapport avec la nature, à quelques minutes du parc, nous rencontrons une famille anglaise dans sa maison d'hôtes. On peut y faire du yoga et se reconnecter à la Terre tout en admirant le paon Severus, le maître des lieux.