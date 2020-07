"Cet été avec vous" : un voyage dans les airs pour redécouvrir la côte atlantique autrement

Philippe Beaufils est pilote d'un hélicoptère très particulier depuis 19 ans. Il nous emmène à la découverte de la côte atlantique depuis l'aérodrome de Royan à Saint-Palais-sur-Mer. Un baptême de l'air grisant à 300 mètres d'altitude et à une vitesse de 110 km/h. Port de plaisance, falaise calcaire, cabanes de pêche... tout est réuni pour redécouvrir ces paysages paradisiaques autrement.