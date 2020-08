"Cet été avec vous" : Une halte rafraîchissante au lac d'Aydat

Le lac d'Aydat est un haut lieu touristique bien connu des Auvergnats. On y distingue deux types de vacanciers : ceux qui sont habitués et ceux qui ont découvert le lieu par chance. Mais une fois arrivés sur place, les uns comme les autres y prennent du plaisir. Comme la baignade, les activités nautiques attirent la foule. Pour ceux qui ont besoin de s'en écarter par contre, une balade à dos d'âne en famille, dans les bois, promet une tranquillité garantie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.