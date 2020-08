"Cet été avec vous" : une journée de détente sur la Plage Dorée à Sanary-sur-Mer

Il suffit de petits riens pour apprécier les vacances à Sanary-sur-Mer. Profiter au maximum est le seul mot d'ordre à la Plage Dorée. Au programme des dernières journées avant la reprise : des instants de détente face à la mer et des jeux en pagaille pour les enfants. Ces moments, chacun les veut lents, doux et apaisants. En attendant l'année prochaine, les amis se donnent un ultime rendez-vous sur le sable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.