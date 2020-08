"Cet été avec vous" : une parenthèse enchantée dans le Périgord vert

Notre voyage débute à la Nizonne, la frontière nord-ouest entre la Charente et le Périgord. Quelques fougères plus loin, on découvre le Périgord vert où la saison de l'arrosage bat son plein malgré les vacances. Pour ressentir l'atmosphère des vacances, cap sur la place de Verteillac où l'on retrouve le goût d'enfance et de la barbe à papa. Remise de certificat d'honneur, défilé des bandas, concours de pétanque, balade en mobylette... l'été périgourdin s'annonce animé malgré la situation sanitaire.