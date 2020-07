"Cet été avec vous" : une randonnée dans le parc de la Vanoise

Situé dans le massif de la Vanoise, le lac des Vaches est l'une des plus belles randonnées des Alpes. Culminant à 2 300 mètres d'altitude, c'est un écrin sauvage au pied du royaume du blanc. Pour la nuit, les randonneurs peuvent se reposer dans un refuge avant de reprendre le lendemain. À l'extérieur, d'autres marcheurs préparent leur tente pour dormir. Le matin, c'est reparti pour une nouvelle journée de randonnée.