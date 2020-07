Cet été, ces artisans ne prendront pas de congés

En plus des centaines de milliers d'emplois déjà perdus ou menacés, la crise du coronavirus a fait d'énormes dégâts. À Suresnes (Hauts-de-Seine), beaucoup d'artisans et de commerçants ont décidé de ne pas prendre de vacances cet été. En effet, le confinement a fait perdre, pour certains, 80% du chiffre d'affaires. Ils comptent donc rester ouverts, même si cela ne suffit pas à rattraper le manque à gagner. D'autant que malgré le déconfinement, les clients ne se bousculent plus.