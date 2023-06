Cet été, pas moins de 26 degrés pour la clim

Au volant ce mardi matin, à combien êtes-vous ? On ne vous parle pas de votre vitesse, mais de la température de votre clim. Et vous êtes priés de ne pas dépasser les 26 degrés cet été. "Je vais essayer, mais je ne pense pas", " je crains le chaud moi", affirment des conducteurs. Dans une boulangerie, on est aussi très loin des 26 degrés. "26 ça fait beaucoup, et puis même pour les gâteaux", lance la boulangère. Et la clim du boucher, elle, est à 21 degrés, mais ne vous fiez pas aux chiffres. Chez un fabricant d'ordinateurs, on y est presque avec 25 degrés, mais il y a un problème... l'appareil est bloqué. Le propriétaire ne peut donc pas le mettre à 26 degrés à moins de rappeler l'installateur comme Franck Picq, qui croule sous les demandes. Pour sa maison, Eric a franchi le pas. Plutôt que la clim réglée à 26, l'installateur conseille les huit degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur. Par ailleurs, les efforts demandés par le gouvernement ne concerneront pas les crèches, les hôpitaux et les maisons de retraite. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell