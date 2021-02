Cet hiver est-il particulièrement pluvieux ?

D'après Evelyne Dhéliat, cet hiver sera l'un des plus pluvieux qu'on n'ait jamais enregistré. Sachez par ailleurs que l'hiver météorologique commence dès le mois de décembre. A l'aide d'un petit comparatif, nous vous aidons à comprendre la situation dans trois villes différentes. Pour Biarritz, par exemple, il est tombé 628 mm de pluies en trois mois d'hiver contre 390 mm en temps normal. A Lyon, 222 mm de pluies sont tombées au lieu de 167 mm en cette période. C'est également le même scénario à Strasbourg où on dépasse la quantité normale de pluies en hiver. On pourrait ajouter à cette liste les villes comme Paris, Dax ou encore Brest. "Toutes les régions sont quasiment touchées", explique Evelyne Dhéliat. Elle affirme qu'il y aura une petite accalmie ce jeudi, mais malheureusement, Météo France prévoit le retour des pluies pour ce week-end et la semaine prochaine.