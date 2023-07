Cet outil vous dit quand partir pour éviter les bouchons

Pour Philippe et ses petits-enfants, la route des vacances, c'est pour bientôt. Le 21 juillet prochain, ils partiront de Royan (Charente-Maritime) pour aller à Vannes (Morbihan). Mais y aura-t-il des bouchons ce jour-là sur l'autoroute et à quelle heure ? Pour le savoir, ce retraité a testé le site Autoroutes.fr. Connaître l'état du trafic sur un trajet précis, heure par heure, jusqu'à un an à l'avance, est tout à fait possible grâce aux informations collectées par les sociétés d'autoroute. Sous la chaussée des autoroutes, un capteur accueille des informations sur le nombre de véhicules par heure ainsi que leurs vitesses, et ce, depuis plus de dix ans. Les applications GPS donnent généralement les informations en temps réel. Pour avoir plus de précisions, il est préférable d'utiliser les deux. Pour cet été, mieux vaut anticiper. Près de deux Français sur trois comptent prendre leur voiture pour partir en vacances. TF1 | Reportage K. Yousfi, N. Hadj-Bouziane, C. Sellié