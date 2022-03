C'était Jean-Pierre Pernaut : l'hommage du 13H de TF1 à son taulier

Il était fier de ses origines picardes, de son journal et de ses correspondants en régions. Ce jeudi matin, à Amiens, où il est né, on salue la mémoire de Jean-Pierre Pernault, l'enfant du pays. Nous allons également suivre ses grands moments d'information et plusieurs hommages qui lui sont dédiés.